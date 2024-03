Nenávidí medvědy i umělce ze stejného důvodu: neboť jsou to svobodné bytosti

Začněme medvědy. Voliči vládní koalice je chtějí vystřílet, neboť se s nimi nechtějí dělit o životní prostor. Dá se ještě pochopit, že se s nimi nechtějí dělit o Liptovský Mikuláš, ale osud té nešťastné ženy z Běloruska, která se vydala do medvědího revíru, kde je lidem vstup zakázán, je jen jejich záminka pro konečné řešení. Podstatou jejich nenávisti vůči medvědům je to, že jsou to svobodné bytosti, a proto jsou v očích voličů vládní koalice nepřáteli.

Voliči vládní koalice nechtějí ani nespoutanou přírodu. I tu považují za nepřítele, neboť samotnou svou existencí uráží jejich přesvědčení, že jsou pány této země.

Nechtějí ani kulturu. „Skutečné umění se neustále hýbe v rámci formy a zároveň ji napadá, odhalujíc tak její prázdnotu,“ píše filozof Philip Goff. Chrání tak společnost před znehybněním.

Jenže právě proto voliči vládní koalice považují skutečné umění za svého nepřítele. Uráží totiž jejich přesvědčení, že oni jsou pány této země a nikdo si nesmí dovolit odhalit jejich prázdnotu.

To, že vládní koalice má v úmyslu ovládnout celý stát včetně justice, už víme. Ale jejím voličům to nebude stačit. Chtějí opanovat celou zemi i společnost, nejen mocenskou strukturu státu.

Voliči vládní koalice neomylně cítí, že nebudou pány této země, dokud v ní bude existovat nespoutaná příroda a kultura.

Není náhoda, že ministerstva životního prostředí a kultury patří Slovenské národní straně (SNS). Robert Fico ví, že voliči této strany jsou nejradikálnější, a rád přenechal úkol zničit přírodu a kulturu jejím představitelům.

Když mluvím o zničení, myslím to doslovně. Pokud bude mít ministryně Martina Šimkovičová tu možnost, ona opravdu kulturu zruší. Je totiž hluboce přesvědčená, že je nejen zbytečná, ale i škodlivá. A pokud si někteří lidé například v RTVS myslí, že se poslušností udrží v jejích strukturách, neboť jsou nenahraditelní, mýlí se (stejně jako si to možná myslí někteří umělci). Tato vládní koalice je nepotřebuje, chce se jich všech zbavit.

Totéž platí pro přírodu, která má ale tu smůlu, že se nemůže vzbouřit.