Deset českých zpráv

Moravskoslezský hejtman Krkoška končí

Pražský soud uznal vinným moravskoslezského hejtmana Jana Krkošku z hnutí ANO, a to z účasti na organizované zločinecké skupině. V ČR za to hrozí až deset let vězení. Soud Krkoškovi uložil ve dvanáct let starém případu uplácení lékařů farmaceutickými firmami peněžitý trest ve výši 200 tisíc korun. Přestože rozsudek není pravomocný, Krkoška oznámil, že rezignuje na funkci hejtmana i krajského zastupitele, zároveň vystoupí z ANO. Zástupci koalice ve vedení Moravskoslezského kraje se dohodli, že novým hejtmanem bude havířovský primátor a krajský šéf ANO Josef Bělica.