Kultura/mix

Turné

Pocházejí z celého světa, ale potkali se v Berlíně. Multižánrová a multinacionální šestice Wax Museum spojuje funkové a disko rytmy s punkovým nábojem. Zároveň v jejich sestavě panuje demokracie. Nikdo není šéfem a platí, že kdo si píseň napíše, ten ji zpívá i aranžuje a zbytek kapely je k dispozici jeho či její vizi. Wax Museum se nyní vracejí do Česka na krátké turné, které předchází vydání debutového alba. Nejedná se o náhodu, protože v sestavě kapely působí i Daniel Černý – muzikant, který prošel sestavami několika zdejších kapel jako třeba Veena nebo Please The Trees. Wax Museum vystoupí 13. března v pražské MeetFactory, o den později v plzeňském Mōōvementu a 15. března zahrají v ústeckém Hraničáři.

