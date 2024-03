Knižní tipy

Jak Přemysl Otakar II. podlehl Sovětům

Jestli je v Evropě pozoruhodné město, kam je obtížné se dostat, je to Královec v Kaliningradské oblasti, jedné z nejmilitarizovanějších zón Ruska, odkud by Moskva mohla odpalovat rakety na Evropu. Narodil se zde a učil německý filozof Immanuel Kant, další filozofka Hanna Arendt tu strávila dětství. Královec od polské novinářky Pauliny Siegień, další příspěvek z absyntovské edice Prokletí reportéři, však rozhodně není jen knihou o tamních slavných: vypráví především o tom, jak se přes něj valily velké a malé dějiny (a tím současně o Rusku a Evropě). Autorka, jež má k městu osobní vztah a dvacet let do Královce jezdila, to vše popisuje na příbězích mnoha místních, s nimiž se setkávala. Obálkový citát „Dům Sovětů je přece ekvivalent hradu“ odkazuje k tomu, že komunisti zbořili místní středověký hrad, památku na Přemysla Otakara II., který zde válčil, a postavili na jeho místě zřejmě nejošklivější stavbu od Baltu k Tichému oceánu. Nikdy ji nicméně nebyli schopni dokončit, a podobně je to v Královci s řadou dalších věcí. Nové násilně překrývá staré, město je neuspořádané, na řadu lidí může působit surově. Pod nánosem komunistické brutality je však co objevovat. Zatím alespoň v knize, když Rusko válčí proti Ukrajině. Ondřej Kundra