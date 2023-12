Opoziční strana ANO kritizuje vládu za vysoké ceny potravin. Zkusíte požádat předsedu Andreje Babiše, aby v novém roce Agrofert ceny potravin nezvyšoval?

Patrik Nacher zmocněnec pro ochranu spotřebitelů zmocněnec pro ochranu spotřebitelů

Chvíli jsem přemýšlel, jestli ten dotaz myslíte vážně, s novinářským dotazem to totiž podle mého názoru nemá nic společného. Tímto způsobem argumentují vládní politici, když jsem s nimi v TV debatě. Mohu s tím nesouhlasit, ale je to jejich druh obrany, tak to beru. Ale aby se tímto způsobem vážně ptali novináři, navíc v době, kdy vláda lidem něco v této oblasti slíbila a nedodržela to, a svou odpovědnost rozřeďuje právě směrem, jakým se ptáte, je pro mě šokující. Pochopil jsem vás tedy správně, že když bylo hnutí ANO ve vládě, mohl za zdražování Babiš, a když je hnutí ANO v opozici, může za to také Babiš? Musím vám ale poděkovat za další podnět do mého pořadu Dvojí metr. Nedávno jsem natočil 100. díl a netušil jsem, že mi hned spadne do klína takové pěkné téma.