Statistici spočítali, že česká ekonomika se stále jako jediná v Unii nedokázala dostat na předcovidovou úroveň a německý deník Die Welt kvůli tomu nazval Česko „nemocným mužem Evropy“. Ochladilo se a denní teploty spadly k nule. Na horách padal sníh. Média oznámila, že ukrajinské ozbrojené síly protrhly současnou nehybnost ve válce s Ruskem, úspěšně si vytvořily předmostí na pravém břehu Dněpru a otevřely si cestu na okupovaný Krym; podle tiskem citovaných analytiků musí Západ v této kritické chvíli války zvýšit svoji kolísající pomoc Ukrajině, nebo bude za pár let válčit s Ruskem sám. Je zcela mimořádné, že pokud jde o naši bezpečnost, jsme téměř 80 let po skončení druhé světové války stále v podstatě závislí na zemi daleko za oceánem, řekl Hospodářským novinám historik Timothy Garton Ash v rozhovoru o tom, že tváří v tvář možnému znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem musejí členské země EU pochopit vážnost situace a projevit opravdu velké úsilí ve snaze vybudovat celounijní vojenské obranné kapacity. Trojice fotbalistů základní reprezentační sestavy musela s okamžitou platností opustit tým poté, co vyšlo najevo, že před zásadním utkáním o postup na mistrovství Evropy strávili celou noc popíjením alkoholu v olomouckém nočním klubu. Společnost na výrobu limonád Kofola koupila tři pivovary. Nemůžeme dlouhodobě utrácet více, než jsou naše příjmy, vysvětlil prezident Petr Pavel, proč podepsal vládní konsolidační balíček, který má vládě pomoci zlepšit stav státního rozpočtu v příštích dvou letech celkem až o 150 miliard korun. Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů ČR ohlásily na protest proti vládním úsporám stávku pod heslem „Konec arogance moci“. Nová vědecká studie odhalila, že příčinou, proč mužům po celém světě za posledních padesát let dramaticky – přibližně o 50 procent – klesl počet spermií, jsou organofosfáty používané k výrobě plastů a k postřikům zemědělských plodin, kde zabíjejí hmyz poškozením jeho mozku a nervového systému. Spermie jsou neuvěřitelně citlivým koncovým bodem, pokud jde o zdraví mužů, řekla k výsledkům hlavní autorka studie Melissa Perry s doporučením, aby se lidé „vyhýbali pesticidům, pokud to jde“. Vrchol Sněžky zasáhl vichr o síle orkánu. Ministři čtyř z pěti stran současné vládní koalice ostře odmítli požadavek svého kolegy, šéfa rezortu financí Zbyňka Stanjury (ODS), aby se celá vláda zavázala, že během svého mandátu nepodnikne žádné kroky k přijetí eura. Do Česka zamířil fastfood Five Guys. Kvůli nemožnosti rozpoznat, co napsal student a co za něj vymyslela umělá inteligence, zrušila Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze bakalářské práce. Na faře v nejmenované jihočeské vesnici byl nalezen vážně zraněný místní kněz s uříznutým penisem. Buňky to v zásadě nepřežily, byly poškozené do té míry, že některé analýzy bude velmi obtížné provést, protože to znečištění bylo tak enormní, že se s tím buňky nedokázaly vyrovnat, shrnul Pavel Rössner z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR výsledky předběžného měření stavu ovzduší v pražské ulici V Holešovičkách, kudy denně projede 90 tisíc aut; přesné výsledky měřicího projektu se očekávají na jaře. Nejvyhledávanějším vánočním stromkem se podle tuzemských prodejců stala z Dánska dovezená jedle kavkazská.

