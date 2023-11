Migrace do bohatých zemí dosáhla rekordní úrovně

Svět je v pohybu – a to nejen politicky, ale i doslovně. Do ekonomicky vyspělých zemí, které jsou sdruženy v organizaci OECD, se loni trvale přestěhoval rekordní počet migrantů, a to 6,1 milionu lidí. Do této nyní zveřejněné statistiky přitom nebylo započteno skoro pět milionů utečenců z Ukrajiny a další noví žadatelé o azyl.