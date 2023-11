Kultura/mix

Výstava

V Kunsthalle Praha začala výstava připravená uměleckým duem Elmgreen & Dragset s názvem READ . Je věnovaná literárnímu dědictví hlavního města a skandinávští výtvarníci usazení v Berlíně pro ni vybrali díla svá a šedesátky kolegů a kolegyň z celého světa. „Během příprav jsme zkoumali, jak se historicky v uměleckém prostředí měnilo a vyvíjelo chápání toho, čím může být kniha. V době, kdy dochází k zákazům knih v zemích, kde bychom to v životě nečekali, nám připadalo urgentní do výstavy zařadit také nedávnou minulost a současnou tvorbu, v níž hrají knihy a psaní důležitou roli,“ vysvětluje duo, které do expozice zařadilo artefakty Kurta Schwitterse, Běly Kolářové či Chiharu Shioty.

jhv