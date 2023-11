Co přijde v noci příště?

Snímek Tomáše Pavlíčka a Jana Vejnara Přišla v noci působil v katalogu festivalu ve Varech až nenápadně. Příběh tchyně, která jednou v noci přijde přespat k synovi a jeho partnerce a ona jedna noc se protáhne na neurčito, jsme slyšeli všichni. Když jsem ale vešla do sálu, byl natřískaný, s diváky tísnícími se na schodech i pod plátnem. Atmosféra pobavení a hrůzy, která sál prostoupila, byla neopakovatelná a film se pro mě stal nejlepším zážitkem festivalu. Před pár týdny přišel do kin.

Valerie, ona tchyně, kterou ztvárňuje ve své vůbec první hlavní filmové roli Simona Peková, přijde v noci přespat do bytu, ve kterém kdysi bydlela se synem Jiřím (Jiří Rendl). Ten byt zdědil a nyní v něm žije se svou partnerkou Anetou (Annette Nesvadbová), která se smiřuje s tím, že z jejího života vyprchala vášeň. Pohár trpělivosti rychle přetéká a z noblesního bytu se stává bojiště, kde přicházejí do křížku matka a syn, tchyně a snacha i oba partneři. A co teprve až si Valerie pozve návštěvu…