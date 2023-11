Čínské elektrotajemství v Segedíně

Německý tisk přišel předminulý týden s informací, že čínský výrobce elektroaut BYD postaví velkofabriku v Maďarsku a odstartuje tím čínský útok na evropský automobilový trh. V Segedíně, na jihu země, kde má továrna vyrůst, stále panuje nejistota. Na polích za městem skutečně vzniká průmyslový park, dokonce už začínají stavební práce. Není ale jisté, že za stavbou stojí BYD, protože jak maďarská vláda, tak město Segedín (vedené Lászlem Botkou, výraznou opoziční figurou) nechtějí probíhající jednání komentovat.

Starosta Botka slibuje, že výroba v průmyslové zóně bude ekologická a šetrná k okolí, a vyloučil chemičky a výrobnu baterií. To by továrnu na elektroauta firmy BYD vyřazovalo ze seznamu, ale to Botka nechce potvrdit. Všeobecně se proto předpokládá, že čínský ambiciózní elektroautomobilový dravec bude v parku opravdu sídlit. Podle reportáží maďarského tisku je místním víceméně jedno, co za městem vyroste, daleko víc je trápí, že průmyslová zóna zničí kvalitní zemědělskou půdu, za kterou navíc město, jež pozemky vykupuje, nabízí majitelům příliš málo peněz.