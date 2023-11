Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Týdeník Respekt opustil vydavatelství Economia a vykročil na samostatnou cestu. Do kin dorazili Bratři. Příliv teplého vzduchu vynesl denní maxima někde až ke 23 stupňům Celsia a v Povltaví začaly suchem schnout borovice po tisících. Jsme vskutku šokováni prudkostí extrémních klimatických jevů v roce 2023 – vstoupili jsme na neprobádané území, které nás děsí, citoval tisk ze zprávy skupiny předních světových vědců zkoumajících letošní smrtelné vlny veder, bouří, záplav a požárů na různých místech planety; podle citované zprávy by se do konce století mohlo tři až šest miliard lidí ocitnout „mimo obyvatelnou oblast“ zeměkoule. Letošní říjen a září byly nejteplejší měsíce svého druhu ve 250leté historii měření teplot na přístrojích pražského Klementina, informoval Český hydrometeorologický ústav. Média citovala varování náčelníka generálního štábu Ukrajiny Valerije Zalužného, že ruská agrese na Ukrajině zamrzá v poziční statický a vyčerpávající střet podobný první světové válce, což Rusku vzhledem k jeho větším materiálním a lidským zdrojům vyhovuje, a pokud se Ukrajina z tohoto způsobu boje nedokáže novými zbraněmi a čerstvými vojáky vymanit, svůj boj za svobodu a demokracii prohraje. Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly v září, vyhrálo by je hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů (před druhou ODS se 13 procenty). Mám v hlavě šelmu a je to jedna velká katastrofa: úplně zbytečně jsem zničil sám sebe a přišel jsem o svůj život, protože jsem idiot, řekl u soudu muž, který před časem propadl alkoholu, po rozpadu manželství skončil na ulici a teď dostal u soudu jedenáct let za to, že v křovinách vedle brněnského nádraží Královo Pole v hádce ubil větví svého bezdomoveckého známého. Z nespokojenosti nad „ošizeným rozpočtem“ pro školství na příští rok pohrozily školské odbory stávkou. Bývalý poslanec Dominik Feri dostal u soudu v Praze tři roky nepodmíněně za to, že v průběhu roku 2016 coby dvacetiletý mládenec přijal ve svém bytě návštěvu dvou žen, které pak „osahával a líbal a přes jejich nesouhlas s nimi prováděl sexuální praktiky“, a že o dva roky později ne- úspěšně ve své poslanecké kanceláři přemlouval k sexu zájemkyni o funkci jeho sněmovní stážistky; Feri, který jakoukoli vinu od počátku rozhodně odmítá, se proti rozsudku na místě odvolal. Španělsko se tedy teď dostalo v otázce církevní pedofilie do popředí, ale odborníci upozorňují, že jiné země si zatím podobně velký výzkum ani nezadaly, komentovala španělská spolupracovnice Českého rozhlasu Ľubica Zlochová informaci, že ve Španělsku se podle vládou objednané studie stalo obětí zneužívání kněžími katolické církve na 400 tisíc dětí. Opět vzrostly ceny nájmů. Česká ekonomika i ve třetím čtvrtletí letošního roku meziročně klesla o 0,6 procenta a Česko potvrdilo svoji pověst země, jejíž hospodářství se jako jediné v Evropské unii stále nedokázalo dostat na předcovidovou úroveň. Ukázky tradičních českých tanců, českého skla a jazzového umění pianisty Emila Viklického přinesl návštěvníkům letošní Český festival v Tokiu. Mrtvého muže visícího na laně z mostu našla náhodná kolemjdoucí v Černošicích-Mokropsech. Pod heslem „Nakopne náladu největším mrzoutům a rozmotá jazyk i největším samotářům“ uvedla Kofola na trh limitovanou vánoční edici své limonády s příchutí rumu. Silný vítr přinesl před víkendem změnu počasí: ochladilo se.

