Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Česko zažilo nejstudenější noc letošního podzimu, na Kvildě naměřili minus deset stupňů, v Krušných horách sněžilo. Letiště Václava Havla v Praze zahájilo pravidelnou podzimní údržbu hlavní dráhy a provoz se přesunul na vedlejší ranvej. Ministerstvo zahraničí informovalo, že jednou ze 1400 obětí zavražděných teroristy z hnutí Hamás v jižním Izraeli je dvacetiletý český občan Oran Elfasi, zastřelený v kibucu Nirim, když se pokoušel krýt před palbou vlastním tělem svou přítelkyni. Vzhledem k napjaté mezinárodní situaci armáda nacvičovala obranu před útokem dronů snažících se výbušninou odpálit jadernou elektrárnu Dukovany. Válka velkého rozsahu v Evropě je možná, protože už probíhá, vysvětlil generál Miroslav Feix, proč se svým týmem sepsali novou armádní koncepci a cíle, které by do konce roku 2035 měla zvládnout česká armáda. Naše operační prostředí bude charakteristické vysokou rychlostí změn, vysokou rychlostí působení jednotlivých aktérů a sil, bude „bez hranic“, protože civilní a vojenské aspekty operací budou ještě více splývat, dodal Feix. Česká zbrojní skupina Czechoslovak Group koupila za 45 miliard korun muniční divizi americké zbrojovky Vista Outdoor. Ministr průmyslu Jozef Síkela a náčelník generálního štábu Karel Řehka dostali od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za „významný osobní přínos k obraně Ukrajiny“ vyznamenání Řád za zásluhy II. třídy. Klesly výnosy realitních fondů. Ratingová agentura Standard & Poor’s ponechala České republice známku velmi kvalitních dlužníků AA-. Motivace to samozřejmě je, každý si o sobě rád přečte, jak je „hustej“ či „mimozemšťan“ a podobně; ego to vždy pohladí, ale není to hlavní důvod, proč bych vyjížděla, odpověděla amatérská cyklistka Kateřina Rusá, která ročně díky pravidelným dennodenním projížďkám urazí v sedle 50 tisíc kilometrů, na otázku reportéra Víkendu: „Jakou roli ve vašem každodenním ježdění hraje sportovní aplikace Strava, kam zaznamenáváte své jízdy? Jak moc vás motivuje fakt, že máte na Stravě přes čtyři tisíce sledujících?“ Koruna dál oslabovala vůči euru i dolaru. Kvalita i dostupnost péče o nevyléčitelně nemocné v Česku se v posledních pěti letech velmi zlepšila, konstatoval Nejvyšší kontrolní úřad. Data Vysoké školy chemicko-technologické v Praze odhalila, že i když počty hospitalizovaných pacientů s covidem-19 zůstávají nízké, výskyt viru v odpadních vodách stoupá a blíží se ke dva roky starým hodnotám z vrcholných časů covidové pandemie. Pokaždé když dojde k mimořádné situaci, a to se v Pardubicích občas děje, začnou se lidé zajímat, kde by se v případě nebezpečí mohli ukrýt; bohužel často se setkáváme s naprostou neznalostí, a to byl důvod, proč jsme se rozhodli vytvořit toto informační a školicí centrum, popsal Jiří Kyncl z oddělení krizového řízení kanceláře primátora Pardubic, proč toto město zpřístupnilo veřejnosti velký, tlaku odolný kryt na sídlišti Dubina a upravilo ho na vzdělávací instituci. Pokračoval vzestup zájmu zaměstnavatelů o lidi schopné pracovat s umělou inteligencí a experti portálu JenPráce.cz prozradili Hospodářským novinám, že tento trend jen tak nezmizí. Kvůli nesouhlasu s výškou požadované ceny (100 milionů korun) se město Praha rozhodlo nekoupit od pražského arcibiskupství středověkou Jindřišskou věž.

