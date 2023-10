Nová kapitola války na Ukrajině

Poté, co Ukrajina na začátku minulého týdne poprvé použila americké rakety dlouhého doletu ATACMS a zničila jimi přistávací plochy, muniční sklad, protiletadlovou baterii a nejméně čtrnáct helikoptér na letištích v okupovaném Berďansku a Luhansku, přišla nová zpráva. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba oznámil, že dodávky ATACMS budou z USA pravidelné. Dohodli se na tom americký prezident Joe Biden se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským během jeho zářijové návštěvy USA. Informace byla do této chvíle – tedy až do prvního použití raket – tajná, protože Ukrajinci ani Američané pochopitelně neměli zájem, aby to Rusové věděli dopředu a mohli tak včas přemístit svoji vojenskou techniku z perimetru raket. Ten je momentálně 165 kilometrů, další ATACMS by měly doletět až do třistakilometrové vzdálenosti, což již představuje vážné ohrožení ruského týlu.

Ukrajinci raketami poprvé dosáhnou do všech částí okupovaných území své země, řada Ruskem držených letišť, přístavů a skladišť zbraní se tak stává enormně zranitelná. „Ukrajinci jsou dodáním ATACMS velmi povzbuzeni a naši bojovníci je dobře využijí,“ prohlásil ukrajinský prezident Zelenskyj. Poradce šéfa prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak doplnil, že nasazení ATACMS představuje začátek nové kapitoly války, kdy pro ruskou armádu nebude na Ukrajině žádné místo bezpečné. Jestli Rusové nebudou chtít přijít o další helikoptéry a letadla, budou je muset přemístit hlouběji do svého vnitrozemí, shodují se vojenští experti. To by mohlo pro Ukrajince představovat výhodu v probíhající protiofenzivě.