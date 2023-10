Nejlepší zájem dítěte

V Česku už několik let běží spor o podobu rodiny. Zjednodušeně řečeno se vede o otázku, na jaký nejdůležitější parametr je nutné v rodinné konstelaci brát zřetel. Podle jednoho pohledu je jen v biologické rodině o dítě postaráno nejlepším možným způsobem, vše ostatní je náhražka. Podle druhého názoru sice záleží na tom, kdo dítě zplodil, ale klíčové nakonec je, u koho najde dlouhodobě lásku, péči, stabilitu a bezpečí. Spor pak probublává do řady aktuálních hodnotových otázek – od stejnopohlavních manželství po náhradní mateřství.

Zmíněné dva pohledy se nyní střetly také v soudním systému. V roce 2014 se drogově závislé ženě narodil chlapeček, kterého úřady několik týdnů poté se souhlasem matky umístily do pěstounské rodiny. Biologičtí rodiče o dítě projevovali nestálý zájem, o svěření do péče ovšem v roce 2017 požádali prarodiče. Obvodní soud pro Prahu 6 jejich žádosti v roce 2021 vyhověl, a to přes varování znalkyně, že změna zasáhne chlapcův „pocit bezpečí a jistoty“ a ztratí při ní svoji „nejbližší vztahovou osobu“ – pěstounku chápal jako maminku, přestože si byl vědom toho, že jí v biologickém smyslu není. Verdikt se opřel o argument, že dítě má právo vyrůstat v biologické rodině.