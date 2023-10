Knižní tipy

Nejkrásnější Čapkovi mloci

Podle mnohých vůbec nejkrásnější vydání Čapkovy Války s mloky se konečně dočkalo české verze. To originální navrhl už před šestatřiceti lety výtvarník Hans Ticha, který se v roce 1940 narodil v Děčíně a po válce byl spolu s matkou odsunut do Saska. Vystudoval Vysokou školu výtvarného a užitého umění v Berlíně-Weissensee, tedy ve východní části města. Stal se občanem NDR a tomu odpovídala jeho umělecká situace: zatímco volnou tvorbu kritickou ke komunistickému režimu bedlivě skrýval v ateliéru, knížek vytvořil skoro stovku, aniž měl s touto méně sledovanou uměleckou produkcí větší problémy. Válka s mloky vyjela z tiskárny v roce 1987 a obsahuje 168 ilustrací sevřených do půvabné, k pop-artu odkazující grafické úpravy. Na knize Ticha pracoval třináct let a je to vidět. Mimořádný je kupříkladu výjev zdi střežené světlomety s obřím nápisem „Každý má jen tolik ceny, kolik udělá práce“. Což bylo výchovné heslo nejen pro Čapkovy mloky, ale i pro Honeckerovy východní Němce – jak tehdy muselo každému dojít. Doslov pak obsahuje reprodukce desítek dalších Tichových děl a svým způsobem tak přináší i vůbec první českou monografii našeho německého krajana.

Jan H. Vitvar