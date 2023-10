Nová obranná strategie

Poprvé v historii Česka se v obranné strategii země – minulou středu ji schválila vláda – objevila jména dvou konkrétních nepřátel ohrožujících bezpečnost České republiky. Prvním je Rusko. „Napadením Ukrajiny zahájilo největší vojenský konflikt v Evropě od konce druhé světové války a jeho mocenské ambice ohrožují i střední a východní Evropu včetně ČR,“ sdělila ke zveřejněné strategii ministryně obrany Jana Černochová. Další zemí je Čína, která „usiluje o prosazení svých představ globálního uspořádání, nestabilitu v sousedství Evropy a mezinárodní terorismus“. Obranná strategie, také poprvé v historii samostatného Česka, se nemusí spoléhat na to, zda vláda schválí každoročně pro ministerstvo obrany dostatečný rozpočet. Plány obrany vycházejí z nového zákonného faktu minimálních výdajů na obranu ve výši dvou procent HDP.

Cílem strategie není vést s případným agresorem válku, ale odradit ho od útoku. Aby to fungovalo, potřebuje země silné obranné kapacity a odhodlání je v případě napadení použít. Strategie se nespoléhá jen na armádu, počítá se s využitím tuzemského zbrojního průmyslu pro „obranné zájmy země“. Více by do obrany měli být zapojeni „civilové“. Nejen jako členové aktivních záloh, cvičících s armádou, ale strategie navrhuje motivaci občanů Česka k větší odolnosti proti nepřátelské ideologii. Česko se v případě konfliktu s Ruskem může stát důležitou dopravní křižovatkou pro armády NATO a občané by měli být na tuto variantu připraveni.