Matt Gaetz vstoupil do dějin amerického Kongresu

Chce boj. V jeho podání politiky jde o to, porazit nepřítele a být u toho hodně vidět. „Na prvním místě by mělo být vyšetřování a snaha o odvolání (našich politických oponentů). Zákony a programy – to jsou všechno mnohem, mnohem nižší priority,“ nechal se slyšet zhruba před rokem, když vysvětloval své vize pro nadcházející funkční období. Řeč je o Mattu Gaetzovi, hlavní postavě nejradikálnějších protrumpistických republikánů v dolní komoře amerického Kongresu – Sněmovně reprezentantů. Právě on dokázal minulý týden poprvé v dějinách Spojených států svrhnout předsedu sněmovny, a uvrhnout tak Kongres do nečekaného chaosu. Pro jistotu si to zopakujme: republikán Gaetz svrhl za nadšené podpory opozičních demokratů se skupinkou sedmi věrných souputníků republikánského šéfa sněmovny. Když hlasování vyvolal, demokraté se smáli.

Postup floridského kongresmana může na dálku vypadat jako absurdní a v jistém smyslu i je. Proti svému kolegovi ostatně hlasovalo 210 členů jeho vlastní strany. Svou nechutí k němu se netají ani straničtí matadoři. Veterán radikální politiky a boje proti establishmentu všeho druhu Newt Gingrich se nechal na stránkách deníku The Washington Post slyšet, že Gaetz by měl být vyloučen z republikánského poslaneckého klubu. Proslulý stratég z dob vlády George W. Bushe Karl Rove zase v deníku The Wall Street Journal navrhl, aby republikánští zákonodárci svého kolegu jednoduše ostrakizovali. Obdivovatel Donalda Trumpa, který sám sebe nazývá „libertariánským populistou“ a vydal o sobě knihu s názvem Firebrand (Buřič), je všeobecně popisován jako narcis, klaun, bombastický pozér, prázdná nádoba. Uprostřed hlasování, v jehož důsledku bude možná v polovině listopadu nutné uzavřít vládní instituce a kvůli němuž je zásadně ohroženo vyplácení vojenské pomoci Ukrajině, Gaetz na sociální síti X (dříve Twitter) rozesílal příznivcům žádosti o finanční příspěvky pro své další působení. Pohoršení kolegové mávali telefony nad hlavou a mluvili o skandálu.