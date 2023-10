Respekt/despekt

despekt Natřená bída

V Hradci Králové je u nadjezdu u stadionu úplně zrezlé zábradlí. Zasloužilo by opravu, ale dostalo jen nátěr - i s prorezlými dírami, bez vyplnění a oškrábání, což není nic složitého. Ředitel údržby vysvětlil veřejnosti, že to je lepší než nic. Stejně se bude most opravovat v roce 2025. Prý.