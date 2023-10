Národnost slovenská

Kdysi jsem napsal na blog Respektu text o národnosti. Bylo to o tom, jak jsem v základní škole zjistil, že se liším od ostatních. „Všichni si napíšou národnost česká, jen Derer si napíše slovenská.“ Táta byl totiž z Košic a maminka je ze Zvolena. V českém základním školství se tím pro mě formulářová kolonka „národnost“ stala noční můrou jinakosti.

Ten blog byl ale taky o tom, že „národ“ by měl být dnes už prázdný koncept a nacionalismus, který vedl k největší katastrofě v historii lidstva, by měl být dnes automaticky odmítán stejně jako jed, který si přece nebudeme lít do otevřených ran.