Manuál pro budoucnost do každé doby

Dodnes si ho pamatuji a vím, co jsem dělala, když jsem ho četla. Byla jsem na začátku druhého ročníku na vysoké škole, nastěhovala jsem se do svého prvního pražského bytu a vedle matrace mi ležel Respekt, jehož obálka poutala na esej Martina M. Šimečky pojmenovaný Manuál pro budoucnost. Bylo to přesně před sedmi lety; rok předtím, než jsem poprvé vstoupila do jeho redakce.

Někdejší šéfredaktor Respektu, respektovaný slovenský spisovatel a novinář, v něm píše o tom, co by si Václav Havel myslel o dění v roce 2016, kdy se nadobro ztratila víra, že liberální demokracie už nebude mít soupeře, a vychází přitom z jeho knih.