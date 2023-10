Král hněvu

Dvaadevadesátiletý Rupert Murdoch je pozoruhodnou postavou, pro mnohé obdivuhodnou. Do značné míry ovládl anglosaský mediální trh. Jeho energie je ztělesněním podnikatelského étosu. Nechvalně proslul jako majitel bulváru, ve skutečnosti ale také zachránil solidní média, jako jsou londýnské The Times anebo americký The Wall Street Journal. Média ho navíc skutečně zajímají, stále se pravidelně objevuje na poradách a řeší poslední zprávy i titulky.

Když teď oznámil, že odchází z čela svého impéria do emeritní pozice, neberou to znalci jako signál, že stráví zbytek života v houpacím křesle. „Až nám teď zazvoní telefon s pověstným newyorským číslem, budeme prostě vědět, že volá buď Rupert, nebo nově (jeho syn) Lachlan,“ komentoval údajný odchod mediálního magnáta do ústraní šéfredaktor bulvárního deníku The Sun. „Když jsme se ptali člověka blízkého rodině, co se stane, až Rupert zemře, odpověděl jednoduše: Trvá na tom, že k tomu nedojde,“ glosoval situaci seriózní The Economist.