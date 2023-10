Drajv v Domě Dobra

Nadační fond Dům Dobra svým názvem u části české populace vyvolá minimálně ironické pousmání nad „sluníčkáři“. Ale jeho autorky to neřeší, protože pořád odpovídá tomu, co dělají. „Ten název vznikl v prvních dnech, když jsme začaly pomáhat, v tom chaosu jsme si uvědomovaly, že musíme mít k účinné pomoci nějakou fungující organizaci, říkaly jsme si, máme tu dům a chceme dělat dobro, tak to tak prostě pojmenujeme,“ vzpomínají na přes- káčku Khrystyna Petrinko a Elina Nuriakhmetova – a obě se přitom smějí, i když se jejich „prvních patnáct minut“ změnilo už na devatenáct měsíců.

Organizace neformálně vznikla v den vpádu ruských vojsk na Ukrajinu a věnuje se humanitární pomoci válkou postižené zemi a integraci místních uprchlíků z Ukrajiny.