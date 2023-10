Den plný překvapení

Říká se, že přátele poznáš v nouzi. Jo. Jedna taková nouze postihla našeho kámoše Honzu na sólo dovolené ve Španělsku. Stačilo si půjčit skútr, dostat smyk na kamíncích a o zábavu bylo postaráno. Hlouček lidí, houkačky, nemocnice, cizí objekty v koleni, malinko delší dovolená, než bylo v plánu. Tu jsme do příběhu vstoupily my, Tamara a já, dvě oddané kámošky.

Cílem naší záchranné mise bylo vysvobodit auto zraněného kamaráda, které se před poplatky za parkování na letišti ukrývalo v nenápadné ulici vídeňského předměstí. Plán byl jasný, transport z Brna do Vídně žlutým autobusem, pak chvilku metrem, vlakem, ještě kousíček pěšky a byly jsme tam. Klíčky od auta jsme měly samozřejmě s sebou, ale vzít náhradní baterie do náhradních klíčků, to nás fakt nenapadlo, takže do auta jsme se nedostaly. Jaká by to byla nuda, kdybychom vždy myslely na vše, no ne?