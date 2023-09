Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

O víkendu se ochladilo. Britský král Karel navštívil francouzskou katedrálu Notre-Dame. Na brněnském výstavišti začala stavba multifunkční haly za 4,4 miliardy korun, po dostavbě má sloužit zejména hokejové Kometě Brno. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS jmenoval novým vrchním státním zástupcem v Olomouci Radima Dragouna a pirátské fórum vyzvalo své vedení k tlaku na odvolání Pavla Blažka. Existuje řešení, pokud souhlasíte. Zastavte válku a prezident Zelenskyj se neujme slova, odpověděl albánský premiér a toho času také předseda Rady bezpečnosti OSN Edi Rama na námitku ruského zástupce, který si stěžoval na chystané vystoupení ukrajinského prezidenta. Po letní pauze se opět rozběhla nejprestižnější fotbalová klubová soutěž Liga mistrů. S členstvím Česka v NATO je podle průzkumu CVVM spokojených 67 procent dotázaných, což je oproti loňskému jaru o šest procentních bodů méně. Na drzáka jsme tam přišli, zazvonili a řekli, my si myslíme, že vaše babička Vranskou zabila, mohl byste nám dát DNA? popisoval před novináři ředitel Muzea policie ČR Radek Galaš, jak vyšetřovali případ devadesát let staré vraždy Otýlie Vranské, který v minulém týdnu policisté uzavřeli. Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu provedli prohlídky kanceláří na generálním štábu. Mediální magnát Rupert Murdoch odstoupil z čela správních rad svých společností Fox a News Corp., vedení firem přenechá svému synovi Lachlanovi. Polsko již podle slov premiéra Mateusze Morawieckého nedodává další zbraně Ukrajině a místo toho vyzbrojuje sebe. Plzeňské policii se přihlásila skupina lidí s přiznáním, že 9. září v noci urazili hlavu bronzové soše Hurvínka na náměstí Republiky. Vatikán udělil souhlas pražskému arcibiskupství k prodeji středověké Jindřišské věže hlavnímu městu, věž chce arcibiskupství prodat Praze za 100 milionů korun. Zdražily pohonné hmoty, litr nafty i benzinu stojí přes 40 korun. Berlínský soud poslal na osm měsíců do vězení aktivistku ze skupiny Letzte Generation, která na protest proti nedostatečným krokům k ochraně klimatu blokovala dopravu. Pouhou podmínku nedostala proto, že při své výpovědi vyjádřila odhodlání v protestech pokračovat. Ukrajina podle amerického deníku The Wall Street Journal do značné míry narušila ruskou vojenskou nadvládu v Černém moři. Žatec a okolní chmelařská krajina se staly památkou zapsanou na seznam UNESCO. Novou ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv bude Kateřina Podrazilová. Vláda Petra Fialy (ODS) vyrazila na výjezdní zasedání do Kadaně. Stínová vláda hnutí ANO vyrazila do Pardubic. Nadační fond Ivany Zemanové je v likvidaci, nevykazoval žádnou činnost. Ve věku 74 let zemřel archeolog Petr Charvát. V Brně začal festival věnovaný seriálové tvorbě Serial Killer. Kosovo je podle agentury Reuters natolik zaplavené falešnými mincemi společné evropské měny euro, že je tamní podniky přestaly kontrolovat. Britský premiér Rishi Sunak prohlásil, že pozdrží plánovaný zákaz prodeje aut se spalovacími motory.

