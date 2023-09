To jste fakt přehnali

Vypadá to jako příkladný spor o uměleckou svobodu. Pardubická radnice vypověděla smlouvu galerii Mázhaus, která sídlí v jejích prostorách. Od příštího roku chce město přijít s umírněnou dramaturgií, jejímž smyslem bude především „nepohoršovat veřejnost“. Vyhození umělci hovoří o zvůli připomínající normalizační léta, kdy úřady rozhodovaly o tom, co se má lidem líbit. Problém je ale trochu křehčí: galerií vždy v pátek a v sobotu procházejí svatebčané do obřadní síně na radnici a některým z nich vadí, že jsou při svém „ano“ konfrontováni se syrovým současným uměním. Spor se tak vede spíš o to, zda se v Pardubicích povede najít kompromis mezi úředníky, výtvarníky a rozzlobenými svatebčany.

Mázhaus si během krátké historie získal dobré jméno. Galerii provozuje Unie výtvarných umělců pardubického regionu, funguje od roku 2004 a přináší výstavy převážně mladých českých i zahraničních výtvarníků. Jenže Máz- haus sídlí ve zrekonstruovaných historických prostorách sousedících s hlavní radniční budovou a právě přes galerii musejí projít svatební průvody. „Stížnosti se množily od letošního jara. V galerii byly tehdy vystaveny takové velice temné ponuré plastiky a svatebčany rušily. Výtvarníci nebyli ochotni nechat si zasahovat do dramaturgie výstav. Chápu to. Nicméně toto je veřejný prostor, patří radnici a svatebčané jím musejí procházet, aniž by chtěli jít na výstavu,“ říká náměstkyně pardubického primátora Štěpánka Fraňková, která má na starosti kulturu.