Prostě nechceme

Josefov, ležící na okraji Sokolovské uhelné pánve a na dohled Krušných hor, nepatří mezi nejlépe vybavené obce. Nemá ani kanalizaci, zato jej ale potkalo štěstí. Objevila se firma a nabídla místním docela dost peněz, za které by mohli svoji vesnici dovybavit. Konkrétně si pořídit kanalizaci a kromě ní i chodník podél hlavní silnice na Sokolov. Za to chtěla firma meridian Nová Energie od obce souhlas ke stavbě dvou větrných elektráren. Ty by stály v polích ve vzdálenosti 950 metrů od poslední chalupy.

Josefov by dostal dva miliony korun po podpisu a pak 1,2 milionu každý rok plus inflaci. Obecní budovy ve vesnici mohly dostat sluneční kolektory. Za dvacet let provozu to mělo Josefovu vydělat 26 milionů korun, tedy zhruba pět ročních rozpočtů.