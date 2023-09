Můžeme tomu říkat dánský zázrak. Nebo taky holandská nemoc. Druhým zmíněným termínem se označuje situace, kdy jedna firma získá v určité zemi tak dominantní postavení, až to škodí dalšímu byznysu a činí to celou ekonomiku zranitelnější, protože šampion nemusí být na vrcholu navždy. Nejznámějším příkladem je Finsko a jeho Nokia. Stejně tak je ale možné mluvit o mimořádném úspěchu, díky němuž dánská ekonomika roste, navzdory opačným trendům v sousedním Německu či Švédsku, a do státní kasy plynou velké peníze. A díky němuž také země s necelými šesti miliony obyvatel „vygenerovala“ firmu, která se předminulý týden stala nejhodnotnější v Evropě (byť jen na chvíli, než si prvenství převzal zpět výrobce luxusního zboží LVMH).

Společnost Novo Nordisk existuje více než sto let a dosud v tichosti vyráběla inzulin a další léky určené k léčbě diabetu. Před několika lety ovšem představila nový lék, který se používá k léčbě cukrovky a také tzv. morbidní obezity. Potlačuje totiž chuť k jídlu tím, že napodobuje účinky střevního hormonu nazvaného GLP-1. Dnes je předepisován ve dvou variantách, pod názvy Wegovy a Ozempic. A stal se z něj mezinárodní hit takové velikosti, že firma sotva zvládá uspokojit poptávku. Tržní hodnota podniku s 55 tisíci zaměstnanci dnes přesahuje roční HDP Dánska a ovlivňuje tamní ekonomiku v mnoha dalších směrech, třeba v otázce úrokových sazeb. A to vše v době, kdy je farmaceutický průmysl v Evropě v dlouhodobém úpadku.