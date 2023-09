Cesta v čase po česku

Seriál TV Prima Eliška a Damián zaregistrovalo české publikum už dávno před jeho uvedením. A ti, kteří jeho první díly neviděli, jistě zaznamenali nebývale negativní ohlasy. Za kvalitu seriálu mluví recenze i to, že byl stažen z hlavního sobotního vysílacího času. V následujícím sloupku si ale chci klást otázky o dosud neutuchající popularitě romancí s tématem cestování v čase. Proč je oblíbený přes staletí? Jak ho využívá Eliška a Damián? A kdy konečně začnou v čase cestovat i ženy?

Téma cestování v čase je vděčné, nevyčerpatelné a v tuzemské tvorbě hojně využívané. Hrdinové, kteří cestují v čase, ať už záměrně či omylem, jsou konfrontováni s nesplnitelnými úkoly (Kdo by si chtěl vzít na svědomí změnu toku dějin?), s nepřekonatelnými překážkami (Kdo by porozuměl éře, kterou zná jen z učebnic?) a těžkými rozhodnutími (Kdo by dokázal volit mezi dvěma dobami, dvěma prostory, dvěma muži?). V tomto okamžiku přicházejí na řadu romance.