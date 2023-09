Mrož, kyslík a šťovík

Jméno Jana Svatopluka Presla je jedním z dvaasedmdesáti, jež jsou vepsána do fasády Národního muzea. Většina z nás však bude marně pátrat v paměti, o co přesně se tento muž zasloužil. Zkusíme trochu napovědět: Co mají společného názvy uvedené v titulku? A co zubr, dikobraz s tuleněm či čmelák s hrochem a bobrem? A k tomu navíc durman, lebeda, kukuřice a dobromysl či dymnivka, hasivka, hluchavka, hvozdík, jestřábník a kakost se šťavelem? A co takový cínovec, kyslík, živec a draslík?