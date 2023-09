Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Během série extrémně silných bouřek dopadlo na Česko nejvíc blesků za posledních deset let, oznámili meteorologové. Skončily žně. Pokračovala úspěšná snaha ukrajinské armády osvobodit okupovaná území a vyhnat ruské nájezdníky z Krymu. Ukrajinská protiofenziva překonává očekávání: je to krutý a těžký boj, ale Ukrajinci v něm zatlačují Rusy zpět a dosahují úspěchů, které nabírají na obrátkách; proto je jejich podpora teď ještě důležitější než jindy, citoval tisk slova, kterými současnou situaci na ukrajinském bojišti zhodnotil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Na hřbitově ve Staré Říši byla pochována Juliana Jirousová. Zemřel Karel Holomek. Čerstvě zveřejněné údaje o výkonu české ekonomiky vzbudily naději, že inflace v příštím roce klesne pod tři procenta. Sněmovna i hlasy opozice schválily zákon dovolující v Česku vznik energetických komunit, které spolu budou moci sdílet lokálně vyrobenou elektřinu. Otevřený a vstřícný a ze všech směrů volně průchozí, ostražitý a vlídný, s návštěvnickým centrem schopným postarat se o několik milionů lidí ročně tak, aby všichni příchozí cítili, že se nacházejí v prostředí pozorných hostitelů, odpověděl prezidentův nový architekt pro Pražský hrad Josef Pleskot na otázku Hospodářských novin „Jaký by podle vás měl Hrad být?“. Předseda strany Smer a možný vítěz blížících se slovenských voleb Robert Fico označil Gustáva Husáka – někdejšího hrobaře demokratických idejí pražského jara roku 1968 a pak dlouholetého vůdce kolaborantů během ruské okupace Československa – za „jednoho z nejvýznamnějších lidí moderní slovenské historie“. V Legerově ulici v Praze se převrátilo hasičské auto. Bude to stále častější a může se stát, že v rybníku či řece uhyne úplně všechno, shrnul hydrobiolog Radovan Kopp práci vědců z brněnské Mendelovy univerzity, podle níž roste v českých rybnících a řekách teplota vody, takže se v ní rozpouští méně kyslíku, a to může mít pro život v nich občas fatální následky. Švédská vláda a tamní koncern Saab poslaly na české ministerstvo obrany nabídku k prodloužení smlouvy o pronájmu flotily stíhaček Gripen, která vyprší v roce 2027. Americká ratingová agentura Fitch ponechala Česku hlavní úvěrový rating na stupni AA minus, ale zároveň s tím ponechala kvůli „výraznému zhoršení ukazatelů veřejných financí“ i negativní výhled jako signál, že by se relativně dobré hodnocení mohlo do budoucna snížit. Podle statistiky o třetinu vzrostl zájem o samotářské dovolené. Uplynulo dvacet let od chvíle, kdy ve svém francouzském domě v Héricy zemřel Pavel Tigrid. Uvnitř boty jsme našli nápis – jméno, příjmení a číslo z transportního seznamu, pak se nám podařilo najít fotografii dívky a později jsme zjistili, že do tábora postupně přijeli její otec, matka i bratr; všichni byli zavražděni, zůstala nám jenom botička, popsala ředitelka oddělení sbírek Památníku a muzea Osvětim-Březinka Elżbieta Cajzer, jak restaurátoři muzea při konzervaci bot dětských obětí holokaustu objevili osud čtyřletého děvčátka z Dačic Věry Vohryzkové, která do Osvětimi dorazila transportem z Terezína a byla hned po příjezdu poslána do plynové komory. Neotřelý pohled na Danteho Božskou komedii s využitím gregoriánského chorálu a renesanční polyfonie se v broumovském kostele svatého Vojtěcha nabídl návštěvníkům festivalu Za poklady Broumovska. Vzrostl zájem o zbraně, na které není potřeba mít zbrojní pas. [email protected]