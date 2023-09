Kultura/mix

KONCERT

Britská kapela Slowdive , která se na přelomu osmdesátých a devadesátých let stala jednou z hlavních hvězd shoegazeové vlny, se po vydání tří řadových alb takřka na dvacet let odmlčela. Na koncertní pódia se vrátila až v roce 2014 díky nové generaci posluchačstva a pobídce barcelonského festivalu Primavera Sound. Nyní se Slowdive po úspěšném vystoupení na festivalu Colours of Ostrava v roce 2016 chystají také do Prahy. Zahrají 28. ledna 2024 v prostorách Divadla Archa, koncert se uskuteční v rámci turné k novému albu Everything is Alive.

