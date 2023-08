Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Uplynulo 55 let od chvíle, kdy vpád komunistických armád Varšavského paktu odstartoval pro občany Československa dvaadvacet let ruské okupace a kolaborantského rozkladu. Během horkých dnů a nocí padaly teplotní rekordy. Jižní Moravou se prohnala supercela. Noviny přinesly zprávu, že Ukrajina při své ofenzivě proti ruským agresorům postoupila v Záporoží a otevřela si cestu ke strategicky důležitému městu Tokmak: „Tento postup přiblížil ukrajinské síly k možnosti zahájit operace proti druhé ruské obranné linii, která by mohla být relativně slabší než ta první,“ citoval i zdejší tisk hodnocení amerického Institutu pro studium války. Podle posledního Indexu očekávání ČSOB se díky rostoucí poptávce a ústupu energetické krize „výrazně zlepšila“ nálada v českých podnicích. Naprostá většina zákazníků si chce jen koupit šťastný pocit, že pro sebe dělá něco zdravého, a doplňkům vůbec nerozumí: chaoticky nakoupí, co jim přijde pod ruku, a dílo zkázy dovrší zcela nahodilým a tedy nefunkčním dávkováním, komentoval výživový specialista Jakub Přibyl v novinách zprávu, že se Češi probojovali na špičku Evropy v nákupech potravinových doplňků. V rámci pomoci s bojem proti tamním rozsáhlým lesním požárům poslala česká vláda Řecku 70 hasičů a vrtulník Black Hawk s modulem pro letecké hašení. Kvůli nedostatku komponentů zastavila výrobu kolínská automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic. Sněmovní volby by podle čerstvého průzkumu agentury Median vyhrálo hnutí ANO (33 procent) před ODS (15 procent) a Piráty (12 procent). Možná, ale už jsem si zvykl, naštěstí přibývá mladých farmářů, takže už se nebojím, že ekozemědělství zanikne; máme taky štěstí, že Evropská unie a lidé tvořící její politiku jsou natolik prozíraví, že nedovolili české politické scéně ekologické zemědělství doslova zadupat, odpověděl spoluzakladatel biofarmy Probio Martin Hutař na otázku Hospodářských novin „Jste znám svým přístupem k půdě, třeba slovy o tom, že na poli je místo i pro plevel a škůdce, že i oni jsou potřeba. Jste těmito názory donem Quijotem mezi zdejšími zemědělci?“. Pro firmu Škoda v Plzni začali pracovat první dělníci dovezení z Indonésie. Agentury oznámily, že ve zříceném soukromém tryskáči nedaleko Moskvy zahynul jeden z největších hrdlořezů ruské agrese proti Ukrajině a současně vůdce nedávné krátké vzpoury proti Kremlu Jevgenij Prigožin. V Modřanské rokli v Praze se srazily tramvaje. Ředitelství silnic a dálnic se omluvilo rozhořčeným řidičům za to, že u výjezdu z kruhového objezdu v Hranicích se kvůli neodhalené chybě objevil ukazatel na Frýdek-Místek. Spousta lidí si myslí, že na takové cestě hrozí nebezpečí, že všude číhají zlí lidé, kteří vás okradou, zabijí, ublíží. Já ale potkal jenom samé dobré lidi, kteří mi chtěli pomoci, prohlásil bývalý horník a liberecký programátor Petr Ozogán (64) po návratu z výpravy, na které během sedmi týdnů obešel kolem dokola celou Českou a Slovenskou republiku. Z důvodu účasti v domácích nizozemských volbách rezignoval na svou funkci v evropské vládě populární komisař pro klima Frans Timmermans. Počet motorových vozidel v Praze se meziročně zvýšil o 41 tisíc – na celkový jeden a čtvrt milionu. Rekordní výnos zaznamenaly státní dluhopisy a vědci ze dvou ústavů Akademie věd oznámili, že do Česka po dlouhé migrační pouti z klimaticky se měnící severní Afriky definitivně dorazil hmyzožravec z čeledi rejskovitých bělozubka tmavá.

