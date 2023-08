Těžký týden Pavla Blažka

Třicet stupňů ve stínu, stovky deštníků a jeden ministr spravedlnosti za ODS. Tak lze popsat akci, kterou spolek Milion chvilek pro demokracii svolal na minulou středu před sídlo Úřadu vlády. „Poslední kapka Pavla Blažka“ si kladla za cíl donutit premiéra, aby svého kolegu odvolal. Důvodem je prý nejen zasahování do kauzy manipulací s městskými byty (z něhož jsou podezřelí brněnští představitelé ODS), ale i další aktuální podezřelé ministrovy kontakty. Ty demonstranti na pražském Klárově naznačili metaforou: postupně rozevřeli nad hlavami deštníky, aby názorně ukázali, jak se podle nich mají politici „správně“ schovávat před deštěm, jehož roli pod oblohou bez mraku sehrál proud vody z hasičské hadice. Tři stovky protestujících tímto gestem naznačily, že před „deštěm“ se nelze schovat na několik hodin v restauraci na pražském Žižkově a u jednoho stolu klábosit s jedním z hlavních mužů exprezidenta Miloše Zemana s jednoznačnými vazbami na Rusko, byznysmenem Martinem Nejedlým, jako to udělal ministr v polovině srpna.

Pavel Blažek přišel na Klárov osobně, ale dlouho zde nevydržel. Organizátoři se rozhodli nedat mu slovo na pódiu. „O čem chcete diskutovat, když se scházíte s kolaborantem,“ shrnul pak Blažkovi jeden z demonstrantů (více v komentáři na straně 10). „Jak se zakecám, tak neodejdu,“ vysvětloval ministr ten samý den senátorům, proč s Nejedlým strávil několik hodin. Neřekl jim ale, co přesně v restauraci probírali (a neprozradil to dodnes), nicméně je ubezpečil, že nešlo o nic citlivého. Sám Martin Nejedlý později reportérům Seznam Zpráv (kteří žižkovské posezení odhalili české veřejnosti) prozradil, že se s Blažkem viděl ještě jednou asi před čtvrt rokem. Ani on ale neupřesnil, co spolu řešili.