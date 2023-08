Knižní tipy

Od pokroku k normalizaci

Pokud výrok „minulost je jako cizí země“ aplikujeme na knihu socioložky Kateřiny Liškové Politika touhy: Sex a věda v komunistickém Československu, pak její čtení představuje vzrušující výpravu do neznáma. Dobu, kterou si obvykle spojujeme s asexuálním režimem, totiž ukazuje v mnohem pestřejších barvách. Důvodem byla zejména mimořádně progresivní tuzemská sexuologie, která v mnoha směrech předběhla dobu už za první republiky a v podobném duchu pokračovala i po Únoru 1948. V Československu se tak na počátku padesátých let zkoumal ženský orgasmus a sexuální uspokojení žen dávali sexuologové do souvislosti – na svou dobu revolučně – s rovností ve vztahu a férovým dělením péče o děti a domácnost. Když se však na Západě zvedla druhá vlna feminismu otevírající mimo jiné právě tyto otázky, znormalizovaná země už se otočila zpět do minulosti. Od sedmdesátých let převládal pohled, že pro spokojený vztah je nutná tradiční genderová hierarchie a dělení rolí. Lišková tyto trendy zasazuje do kontextu celého východního bloku a nabízí jedno z vysvětlení tuhých názorů na genderové role, které v něm dodnes převládají. „Věřím, že hlubší poznání různých podob moderní společnosti, včetně té socialistické, může podnítit debaty a pomoci rozkošatit představy o naší budoucnosti,“ říká ke knize, jež nejprve vyšla v roce 2018 anglicky a pak se stala předlohou k internetovému seriálu na ČT.

Silvie Lauder