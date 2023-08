Nakresli se

Tereza Jandová si nikdy nemyslela, že by její dětský koníček mohl být cestou k obživě. Dvaadvacetiletá studentka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity během dětství a dospívání s oblibou kreslila, sledovala kreslené seriály, hlavně legendární americké Simpsonovy, a fascinovala ji estetika panenek Monster High, inspirovaných sci-fi nebo horory. „Vždycky mě bavilo být kreativní, ale nebyla jsem si jistá, jestli se to někomu bude líbit. Neměla jsem pocit, že by to mohlo mít větší smysl než jen zábavu,“ říká dnes Tereza. Vystudovala tedy střední školu se zaměřením na obchod a pokračovala v podobném duchu na školu vysokou, kde aktuálně studuje ekonomiku a management, a to i za cenu, že třeba důraz na matematiku jí dnes radost úplně nedělá.

Bylo to ale paradoxně právě na škole zaměřené převážně striktně prakticky, kdy se rodačce z Českých Budějovic otevřela cesta, na níž může kombinovat vlastní tvořivost a možnost výdělku. Na fakultě po studentech a studentkách požadují, aby si v praxi vyzkoušeli, co obnáší podnikání. „Měli jsme vymyslet nějaký podnikatelský záměr a realizovat ho,“ shrnuje lakonicky pro ni přelomový úkol studentka. Pomáhali jí s ním nejen učitelé z fakulty, ale i konzultanti z podnikatelského vzdělávacího programu JA StartUp, který provozuje stejnojmenná nezisková organizace coby podporu mladých lidí v tom, aby se nebáli rozjet vlastní byznys.