Kultura/mix

Seriál

Pokračování životní anabáze tragicky zesnulé zpěvačky Ivety Bartošové přinese třetí řada minisérie Iveta , která se začala minulý týden natáčet v Praze. Konkrétně v budově městského soudu, kde se odehrával spor skladatele a dlouholetého partnera Bartošové Ladislava Štaidla a zpěvačky o opatrovnictví jejich syna Artura. Třetí série zastihuje zpěvačku třináct let po jejím odchodu od Štaidla, s nímž byla profesně a záhy i osobně spojená od osmdesátých let. „Dotýkáme se toho nejkřehčího a nejkomplikovanějšího období, kterým si člověk může projít. Navíc většina veřejnosti má jasně ustanoveno, kdo je v tomto příběhu kladný, záporný a kdo za co může,“ uvádí režisér a scenárista Michal Samir. V hlavní roli se opět představí Anna Fialová, David Prachař si zahraje jejího partnera a majitele bezpečnostní agentury Josefa Rychtáře, Filip Rajmont bude někdejším králem bulvárních médií Pavlem Novotným. Série vzniká pro on-line videotéku televize Nova Voyo. jb