Knižní tipy

Velkoměstský western z Brooklynu

Starý jáhen Sačmen sloužící v maličkém kostele z tvárnic a holdující domácí pálence King Kong, irský policajt Čurby, italský pašerák ze staré školy Elefante alias Slon a devatenáctiletý drogový dealer Deems, někdejší baseballová hvězda – to jsou hlavní postavy románu zasazeného do etnicky pestré části Brooklynu obývané koncem 60. let výhradně pracující třídou řešící sociální i rasové problémy. Lokální historií, která je stejně výstřední jako hrdinové s výmluvnými přezdívkami, tu hýbou pomluvy a černé obchody, zatímco tzv. velké dějiny mají na místní zhruba stejný vliv jako napulírované verze černošského a hispánského života, které jsou k vidění v muzikálech na Broadwayi. Sačmen je zdánlivě neškodný, ale svým výstřelem rozpoutá takřka drogovou válku a s ní i tragikomický příběh s akčními, bezmála komiksovými scénami i touhou po spravedlnosti, který dostal nálepku velkoměstský western. Oceňovaný autor, hudebník i scenárista James McBride (1957) ví, o čem ve vypravěčsky suverénním a humanistickém, nikoli však kýčovitém románu píše: s otcem Afroameričanem, matkou židovskou imigrantkou z Polska a sourozenci sám vyrůstal v Brooklynu: sice v bídě, před beznadějí však rodinu chránilo to, k čemu se upínají i jeho protagonisté: víra v komunitu i v Boha. X Hana Ulmanová