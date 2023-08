Podivný samizdat

Ovládnout československá média se okupantům po invazi nezdařilo. Bylo to selhání jejich propagandistické strategie?

Záleží, v jakém časovém horizontu uvažujete. Pokud mluvíte o srpnu, září 1968, tak se jim to opravdu nepodařilo, stejně jako jim nevyšel zamýšlený politický převrat. Když se ale na celý proces ovládnutí země podíváte z dlouhodobějšího hlediska, je to jinak. Zhruba od září 1969 se na oficiální úrovni úplně převrací interpretace toho, co příchod vojsk znamenal, proč k němu došlo, co vlastně bylo pražské jaro nebo kdo je a kdo není kolaborant. V tomto smyslu propagační a politické působení okupantů uspělo.