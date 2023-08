Největší Čech Florián Zimmermann

Kdyby český prezident uděloval vyznamenání i gastronomickým osobnostem, byl by Florián Zimmermann (1901–1959) suverénním kandidátem, jakého dodnes nikdo nezastínil. Přitom veřejnost jméno úspěšného šéfkuchaře hotelu Alcron skoro nezná. Asi by zůstal i nadále suchým heslem v encyklopedii, které nemůžeme nikdy dost pochopit, protože k prožití jeho velikosti nám v současnosti chybí to nejdůležitější – jeho jídlo. To chtějí změnit tři kreativní šéfkuchaři ze vzdělávacího centra Ambiente UM – Jiří Horák, Tomáš Valkovič a František Skopec –, kteří se rozhodli, že se Zimmermannovo umění pokusí zprostředkovat veřejnosti. Ve dnech 15. a 16. srpna tak představí třináct chodů degustačního menu připraveného na základě receptur z tehdejší Světové výstavy Expo 58 v Bruselu. Gastronomickou část výpravy tehdy vedl právě Zimmermann.

Kánon o vybraném jídle