Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Anticyklona Cháron pokryla Česko příkrovem horkého vzduchu, na většině území panovala vedra a obyvatelstvo marně vyhlíželo vydatnější déšť. Noviny přinesly zprávu, že úspěšný úder ukrajinských obranných sil zasáhl a vážně poškodil Kerčský most postavený nelegálně Ruskem jako spojnice na okupovaný Krym. Na Letišti Václava Havla přistálo první letadlo tchajwanských aerolinií z čerstvě otevřené pravidelné linky Tchaj-pej–Praha. Jde o historický okamžik a naplnění našeho prvořadého národního zájmu: v současné bezpečnostní situaci, kdy jen pár set kilometrů na východ od našich hranic probíhá brutální ruská vojenská agrese a kdy je Evropa ohrožena největším válečným konfliktem od druhé světové války, se bez silného spojenectví s dalšími demokratickými zeměmi neobejdeme, komentovala ministryně obrany Jana Černochová skutečnost, že poslanci dali velkou většinou souhlas s ratifikací česko-americké obranné smlouvy. Společnost Hartenberg Holding koupila podíl v posilovnách společnosti Next.Move. Zrušení už domluvené stavební zakázky na část trasy antimonopolním úřadem zkomplikovalo stavbu metra D v Praze. V Ostravě se konal 20. ročník festivalu Colours of Ostrava. Poradenská společnost McKinsey varovala developery, že kvůli stoupající oblibě práce z domova „dramaticky klesne" hodnota kancelářských budov ve velkoměstech. Asi ANO, odpověděl českokrumlovský senátor ODS Tomáš Jirsa v anketě veřejnoprávního rozhlasu na otázku „Jaký politický subjekt je pro vaši stranu nejpřirozenějším partnerem?". Počet zdejších lidí trpících demencí vystoupal na 160 tisíc a tuzemští odborníci upozornili veřejnost, že v Česku tato nemoc překvapivě často napadá i mladší ročníky pod padesát let. Koaliční strany kritizovaly „s nikým nekonzultovaný", ale hlasitě v médiích vyhlášený slib lidovců, že vláda dá z evropských dotací každé zdejší rodině milion korun (plus 50 tisíc za každé malé dítě k tomu) na opravu a zateplení domu či chalupy „po babičce". Neklid v nejvyšších firemních patrech sílí, podniku hoří střecha nad hlavou a budoucnost naší značky je ve hře, citovaly Hospodářské noviny slova, kterými šéf značky Volkswagen ve stejnojmenném koncernu (vlastníkovi české automobilky Škoda) Thomas Schäfer ve svém videovzkazu pro firemní manažery glosoval skutečnost, že navzdory aktuálně stoupajícím prodejům čeká evropské automobilky podle expertních analýz už brzy velký propad. Pokračoval souboj státu s obcemi o to, kdo dostane výnos daně z nemovitostí. Prezident Petr Pavel si během návštěvy Jihočeského kraje vyšlápl na horu Kleť. Tropické počasí utne v příštích dnech studená fronta, oznámili meteorologové. Opadnutí čínského zájmu o zkapalněný plyn zvýšilo šance Evropy na klidnou zimu. Z Ruska jsme za první pololetí nedovezli ani kubík plynu a naše zásobníky zůstávají naplněné na rekordní úrovni 88 procent, oznámil na tiskové konferenci po jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Počet Čechů obávajících se chudoby či neúměrného snížení své životní úrovně klesl podle průzkumu agentury STEM za poslední rok z 65 na 58 procent. Čerstvě zveřejněné bádání vědců odhalilo, že vesmír už trvá 26,7 miliardy let – tedy dvakrát déle, než se dosud myslelo. Podle kriminální statistiky vzrostl počet krádeží a na turisticky exponovaná místa se vrátili čeští kapsáři.