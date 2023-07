Smrt hadího muže 

Bylo ještě před východem slunce, čtvrteční ráno 27. července 1950, když dvacetiletý herpetolog Kevin Budden, specializující se na sběr jedovatých plazů, stál na krajnici silnice v australském Queenslandu a snažil se zastavit projíždějící náklaďák, aby mu pomohl odvézt jeho úlovek. Přitom svíral za hlavu nejjedovatějšího hada na světě, taipana velkého (Oxyuranus scutellatus), a snažil se jej nacpat do pytle. Právě ve chvíli, kdy se mu to téměř podařilo, ovinul se mu had kolem levé ruky, zakousl se do ní tesáky a vypustil jed.