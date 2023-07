Pět a půl roku za podněcování k terorismu

Tomáš Čermák, dnes už známá postava dezinformační scény, jde do vězení za svá videa, v nichž vyzýval k násilnému převzetí moci. Je to vůbec poprvé, co za podobný čin dostal někdo v Česku nepodmíněný trest. Pět a půl roku, které mu Vrchní soud v Praze minulý týden potvrdil, je na spodní hranici toho, co zákon umožňuje.

Čermák byl odsouzen za videa z doby pandemie, kdy vyzývá spoluobčany k převzetí moci předtím, než vláda a parlament schválí takzvaný pandemický zákon. „Nemůžeme chodit každý týden někam protestovat a mrznout tam. Uděláme plán, musíme se spojit všichni a udělat pořádný uragán. Musíme těm dobytkům zarazit tipec. Vyneseme je za rypáky a naházíme je do řeky a zbavíme se jich jednou provždy. Nějaká mírová cesta, nějaké právo neudělá nic,“ nechal se na relativně populárních a sdílených videích slyšet. Státní zástupce ani soudci nepřijali Čermákovo vysvětlení, že byl v době natáčení videí „nasrán“ a sprostá slova volil výhradně kvůli většímu účinku na diváky.