Audio týdne

V červenci to bylo sto let, co zemřel spisovatel Karel Klostermann. Výročí českého spisovatele německé národnosti s láskyplným vztahem k Šumavě pochopitelně nemohl opomenout Český rozhlas. Stanice Vltava připravila sedmidílnou sérii Klostermannových textů ze svého archivu, téměř všechny nahrávky pocházejí z regionálních studií. Slyšet jsme mohli ukázku z Klostermannových vzpomínek Z červánků mého mládí (v plzeňském studiu v roce 1973 načetl Václav Neužil starší), povídku Schovanec (nastudovalo Brno s Vladimírem Krátkým, Drahomírou Kočovou a Janem Křapou v roce 1993) nebo Výstřel v lese, povídku vydanou až v roce 1983.

Jako premiérovou poctu nastudovala Vltava dramatizaci povídky Zapovězen . V režii Jakuba Doubravy a úpravě Tomáše Loužného tu na ploše šedesáti minut vyvstává problém navýsost aktuální: obecní rada řeší „problematiku“ přistěhovalců, nových obyvatel obce, kteří přibyli spolu s volnými místy v místní vápence. Starousedlíci na ně žehrají, a tak si zvolí nového starostu, který jim slíbí, že „cizáky“ vypoví. Nakonec to skutečně udělá a při svém konání se neohlíží na charakter či pracovitost vyhoštěnců.