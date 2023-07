Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Na plénu Evropského parlamentu prošel prvním čtením zákon o obnově evropské přírody. Začaly žně. V litevském Vilniusu se za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského konal summit NATO. „Ruská federace je nejvážnější a nejpřímější hrozbou pro bezpečnost spojenců a pro mír a stabilitu euroatlantického prostoru,“ konstatovaly členské státy v závěrečné deklaraci summitu a dohodly se, že předsunuté jednotky na východním křídle NATO u hranic s Ruskem budou posíleny z praporů na úroveň brigád. Na většině meteorologických stanic padaly jeden za druhým teplotní rekordy a vědci oznámili, že „vlny veder mohou u lidí vyvolat stres, úzkost či agresivitu, protože mají obrovský vliv na naše fyzické a duševní zdraví“. Teploty se vyšplhaly ke 40 stupňům Celsia. Je to znepokojivé a pro naši oblast to kromě možné hrozby extrémního sucha znamená i větší riziko hurikánů a silných bouří, ale jak to přesně dopadne, to v tuto chvíli nedokážeme odhadnout: takovou situaci zažíváme poprvé a tak teplý oceán jsme opravdu ještě neviděli, komentoval profesor Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR v Hospodářských novinách skutečnost, že Atlantický oceán se ohřál na rekordní teploty ve známé historii a místy je až o čtyři stupně Celsia teplejší, než je průměr. Inflace klesla pod deset procent a silná koruna zlevnila zahraniční dovolené i zboží z dovozu. U pražského soudu pokračovalo projednávání vraždy kutnohorského léčitele a duchovního vůdce Richarda, který v obavách z výsledků počínajícího policejního vyšetřování jeho praktik poručil dvěma oddaným a lékařsky vzdělaným členkám své sekty, ať mu skalpelem otevřou žíly a nebojí se následků, protože jeho tělo po smrti zmizí; když pak mrtvola zůstala ležet na místě, ženy se udaly přivolané policii. Poslední desítky let se toto nebezpečí týká především inteligentních, vzdělaných lidí, kteří mají více otázek o fungování světa a tyto otázky vkládají do toho, kdo je ten vůdce, vysvětlil soudu pražský religionista Zdeněk Vojtíšek, jak je možné, že v Richardově sektě byla řada vysokoškolsky vzdělaných lidí a vůbec jim nepřišlo divné, že se léčitel prohlašoval za nového Ježíše, který na tento svět přišel z jiné planety, a až svou misi splní, odejde zpět domů i se svým tělem. Realitní fondy oznámily, že po letech klidu dorazila změna a místo skladů teď bodují diskonty. Důvěra českých občanů v Evropskou unii klesla podle dat Centra pro výzkum veřejného mínění z loňských 58 na 46 procent. Přijde mi vzrušující, že jsme Karla Gotta vrátili mezi nás, řekl programový ředitel veřejnoprávního rozhlasu Ondřej Nováček poté, co jeho instituce v rámci četby zpěvákovy autobiografie Má cesta za štěstím pustila posluchačům umělou inteligencí vytvořený hlas Karla Gotta. Zemřel Milan Kundera. Mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný řekl médiím, že tradiční sněhové pole nad Modrým dolem, nazývané pro svůj charakteristický vzhled Mapa republiky a mizející každý rok pod slunečními paprsky postupně od východu na západ, roztálo letos o den dříve než loni. Začala sezona pálenic. Psychické potíže se nevyhýbají ani seniorům, odhalil překvapenému čtenáři server veřejnoprávního rozhlasu na úvod informace, že Psychiatrická nemocnice Písek otevřela speciální oddělení pro starší občany. Meteorologové varovali veřejnost, že úmorná vedra budou pokračovat.

