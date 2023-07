Co dělají Zemanovi muži

Statistiku v ruce nemáme, ale v místních lokálech patří toto téma teď v létě k těm spolehlivým. Co dělají někdejší nejvěrnější spojenci Miloše Zemana po odchodu z Hradu? Jeho atraktivita vzrostla před pár dny, když se koaliční poslanci dohodli, že v září převahou svých hlasů ustanoví sněmovní vyšetřovací komisi k dění na Hradě během Zemanovy mise. Komise by měla prověřit, nakolik lidé kolem Miloše Zemana mohli ohrozit svým jednáním bezpečnost země. Dodnes nebylo vyvráceno podezření, že se kancléř Vratislav Mynář nebo prezidentův šéfporadce Martin Nejedlý mohli seznámit s utajovanými skutečnostmi, které by v jejich rukou mohly být nebezpečné, zejména kvůli vstřícnému vztahu Nejedlého k Rusku a Putinovi.

O třech nejbližších Zemanových spolupracovnících, Mynářovi, Nejedlém a mluvčím Jiřím Ovčáčkovi, není od jejich odchodu z Hradu příliš slyšet. Bývalý kancléř Mynář poskytl jeden krátký rozhovor webu Newstream a jeho asi nejzajímavějším sdělením bylo, že si bude hledat práci, protože „není na tom finančně tak dobře, aby mohl jít do důchodu“. Mimochodem – Hrad přiznal, že si Mynář jako kancléř vydělal za deset let přes 17 milionů korun. Na opakovaně urgovanou otázku Respektu, zda už si práci našel, nebo jestli se vrátil ke svému podnikání, kancléř zatím neodpověděl.