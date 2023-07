Zelená Coca-Cola

Časy se mění, to je známá věc. Jsou ale chvíle, kdy si to člověk uvědomí naléhavěji než jindy. Třeba když jedna skupina aktivistů toužících po zásadních změnách ve společnosti zablokuje jinou skupinu aktivistů toužících, nebo dříve toužících, po zásadních změnách ve společnosti. Jako se to stalo v uplynulých dnech v ulicích Londýna.

Tam aktivisté environmentálního hnutí Just Stop Oil (Prostě skončete s ropou) zablokovali tradiční pochod sexuálních menšin London Pride. Důvod? Je pravda, že průvody demonstrující hrdost nejrůznějších menšin na svou sexuální orientaci kdysi představovaly radikální rukavici hozenou konzervativnější části společnosti. Pestrobarevný karneval oslavující to, co mělo podle mínění upjatějších minimálně zůstat skryté (když už ne zakázané), působil na mnohé jako červený hadr. Kde jsou ty časy!