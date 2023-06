Signál z vesmíru

V letních lukách dýchá svět, zemský ráj to na pohled… a já v něm. 1. srpna budu zpět.“ Takto zní jedna z kreativních variant automatické „odpovědi v nepřítomnosti“, kterou drtivá většina uživatelů e-mailu používá v době, kdy je mimo kancelář. Jde o součást stejnojmenného projektu Automatická odpověď.cz Jana Noháče a Davida Krátkého, jež nabízí volně ke stažení texty a ilustrace od současných českých spisovatelů, básníků a ilustrátorů.

„Chtěli jsme přinést trochu poetična a umění tam, kde to člověk nečeká,“ říká jeden z autorů projektu David Krátký. Jednou z motivací bylo propojit protichůdné světy byznysu a umění. Oba autoři se pohybují na zmíněném „pomezí“ a propojování je vždy bavilo. „Doufáme, že odesílatel bude mít radost z toho, že rozšíří nějaké úsměvy, a příjemce bude inspirován nebo to v něm přinejmenším vyvolá emoci, která by tam normálně nebyla,“ vysvětluje Jan Noháč.