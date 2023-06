Zbraně bez munice jako by nebyly

Jsou tři hodiny odpoledne, před chvílí skončila směna. V poměrně malé hale o rozměrech třídy na základní škole nikdo není. Jen u zdi stojí tři velké bedny naplněné plochými krabičkami, které na první pohled vypadají jako miniaturní notebook, mate jen jejich khaki barva. Jednu z nich beru do ruky. „Opatrně,“ řeknou najednou dva muži, kteří mě doprovázejí. Není to notebook, ale munice zvaná ve vojenském žargonu náložka, která slouží na ochranu tanků a obrněných vozidel v boji. Sada krabiček se připevní na pancíř, a když nepřítel vystřelí proti tanku střelu, při jejím nárazu na tank citlivá náložka exploduje a její výbuch střelu „pacifikuje“. Je to, jako když hasiči zastavují oheň protiohněm. Bedny, stojící ve skladu, obsahují tisíce těchto náložek a všechny mají místo určení Ukrajinu, kde je technici nainstalují na tamní tanky.

Jsme v rozlehlém areálu zbrojní společnosti STV Group. V lesích kousek za Poličkou jsou na oplocených a přísně střežených 250 hektarech půdy rozmístěny desítky budov, oddělené od sebe kvůli bezpečnosti obrovskými valy z betonu a zeminy, aby byly provozy chráněny navzájem před možným neštěstím, které může přinést práce s výbušninami. V budovách se jednak opravuje těžká vojenská výzbroj jako tanky, děla, obrněnce a zároveň se tam vyrábí munice – náboji do špičkových děl počínaje a patronami do pistolí konče. Většina současné produkce míří stejně jako náložky na Ukrajinu. STV Group je jedinou tuzemskou společností produkující munici hodící se do „západních“ děl používaných ukrajinskou armádou a s největší pravděpodobností bude zařazena do čerstvě schváleného programu Evropské unie, který začal sumou jedné miliardy eur podporovat muniční dodávky na Ukrajinu. Munice je přes dodávky ze Západu na frontě málo a bez ní země nemůže zahájit úspěšnou ofenzivu proti čím dál brutálnější ruské okupační armádě.