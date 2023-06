Z Marsu, nebo ze Země?

Timing is everything, říkají naši anglosaští přátelé. Správné načasování může být důležité v komedii i v životě. A samozřejmě v politice. Vláda třeba minulý týden odložila projednávání tzv. Istanbulské úmluvy. Podle informací Respektu to bylo proto, že se z jednání omluvilo několik liberálněji naladěných ministrů a panovala obava, že úmluva neprojde, ačkoli existuje dohoda s premiérem Fialou, že kabinet úmluvu schválí a pošle do parlamentu.

Otazníky nad načasováním se pak objevily také u dalšího tématu, které polarizuje politickou scénu – manželství gayů a leseb. Nejprve opoziční hnutí ANO v půlce května vytáhlo novelu občanského zákoníku z mrazáku, kde čeká už rok (a analogický návrh čekal roky během předchozího volebního období), a vystavilo se podezření, že tak činí z účelových důvodů. Minulý týden pak novelu nechala zařadit na projednání šéfka dolní komory a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, ačkoli vyvolala obavy kolegů z koalice, jestli celou věc neuspěchala.