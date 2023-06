Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

V Jívové na Olomoucku začala po patnáctiletém vyjednávání a shánění potřebných povolení stavba pěti nových větrných elektráren. Nastalo astronomické léto. Ministři zahraničí států NATO se na neformální schůzce v Oslu shodli, že – jak shrnul generální tajemník Aliance Jens Stoltenberg – Rusku není nic po tom, koho Severoatlantická aliance přijme za nového člena, a že všechny členské země chtějí, aby se tím nejnovějším stala Ukrajina. Tuzemská ekonomika klesla v prvním čtvrtletí o 0,4 procenta a Česká republika tak „technicky vzato dál setrvává na hraně recese“, oznámili ekonomové z Patria Finance. Zdražilo půjčovné lodiček na Vltavě. Vždycky jsme říkali, že náš byznys je postavený na období, kdy v ekonomice nebude dobře, a věříme proto, že ze současné situace dokážeme na retailovém trhu vytěžit maximum, komentoval v HN současný překvapivý růst svého podnikání Michal Štádler, spolumajitel řetězce a e-shopu Levno.cz. Mimořádná valorizace zvedla starobní a invalidní důchody v průměru o 755 korun. Vedení Českobratrské církve evangelické rozhodlo, že její faráři a farářky mohou na rozdíl od svých katolických kolegů oficiálně žehnat svazkům osob stejného pohlaví. Klesla poptávka po řemeslnících. Každoroční Aviatické poutě v Pardubicích se zúčastnil rakouský parašutista Felix Baumgartner, který před deseti lety seskočil ve výšce 39 kilometrů z balonu a jako první člověk v historii překonal při volném pádu rychlost 1000 kilometrů v hodině. Ztláskáš toho docela dost, komentoval během placené internetové terapie vyžádaný snímek oběda své anorektické klientky údajný psychoterapeut s titulem z Cambridge Jaromír Juklíček, o kterém pak při pátrání znepokojených pacientů vyšlo najevo, že se za psychoterapeuta jen podvodně vydává a v Anglii pracuje jako řezník. Pokračovalo teplé slunné počasí bez deště. Na sjezdu sudetoněmeckých krajanů v bavorském Řeznu dostal bývalý europoslanec za ČSSD, dnes šéf Česko-německého diskusního fóra Libor Rouček za svůj přínos k porozumění mezi národy Evropskou cena Karla IV. Padesát poslanců demokratických stran vyzvalo v písemném apelu sněmovnu ke zřízení parlamentní komise pro vyšetření podezřelých akcí, kterými bývalý prezident Miloš Zeman a jeho nejbližší spolupracovníci v letech 2013–2023 ovlivňovali či ohrožovali národní bezpečnost a státní spojenecké vztahy. Nevnímám to tak, že učím žáky dějepis nebo občanku, ale že učím lidi a mým cílem je, aby z nich při odchodu ze školy byli lepší lidé, řekl v Praze při přebírání ceny Global Teacher Prize pro inspirativní učitele Roman Göttlicher, který učí dějepis a občanskou výchovu na Střední průmyslové škole, obchodní akademii a jazykové škole ve Frýdku-Místku a jehož do soutěže nominovali jeho žáci. Z pražského orloje byly kvůli nutné opravě sundány vandalsky poškozené sochy svatého Filipa, Tomáše a Tadeáše. Dvouletou podmínku za šíření poplašné zprávy dostala u soudu v Praze novinářka a jedna z hlavních postav zdejší dezinformační scény Jana Peterková za to, že během covidové pandemie na svém YouTube kanále varovala občany, že Česko už brzy obsadí vojska NATO vybavená příkazem zastřelit každého, kdo se nenechá očkovat; proces s Peterkovou musel být na chvíli přerušen poté, co stohlavý zástup jejích stoupenců vylomil dveře a s pokřikem „zákon jsme my“ vtrhl do soudní síně. Tuzemská inflace klesla z 15 na 12,7 procenta a České dráhy zahájily prodej lístků na noční vlaky k Baltskému moři.

